Getty Images

Torino su Ché Adams: il retroscena

38 minuti fa



Per rinforzare il proprio attacco il Torino ha messo nel mirino Ché Adams, attaccante scozzese che è disponibile a parametro zero dopo che il suo contratto con il Southampton. La punta, che al momento si trova in vacanza in Italia, è corteggiato anche da alcune società inglesi, tra cui il Wolverhampton, e chiede uno stipendio di 2 milioni a stagione.



L'offerta del Torino è inferiore ma Davide Vagnati continua a portare avanti la trattativa, anche perché Adams è un suo vecchio obiettivo. Il dt granata, infatti, aveva provato a potare l'attaccante sotto la Mole già lo scorso gennaio ma non era riuscito a trovare l'accordo con il Southampton. Ora che lo scozzese è senza squadra sta provando a raggiungere l'accordo per consegnare a Paolo Vanoli un nuovo innesto al suo reparto offensivo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di raggiungere un'intesa.