Torino-Fiorentina: formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Dopo la sconfitta contro la Roma, la quarta nelle ultime cinque giornate di campionato, il Torino cerca riscatto nel difficile match casalingo contro la Fiorentina. Quella viola è una squadra in salute come le recenti prestazioni e gli ultimi risultati, che le hanno consentito di salire fino al terzo posto, dimostrano. Il calcio d'inizio di Torino-Fiorentina è in programma per domenica 3 novembre alle ore 15.00.



Partita: Torino-FiorentinaData: domenica 3 novembre 2024Orario: 15.00Canale TV: DaznStreaming: Dazn: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino.Dopo essere tornato a disposizione per la panchina contro la Roma, Borna Sosa è ora pronto a riprendersi il proprio posto sulla fascia sinistra. Njie si contende una maglia da titolare con Sanabria. Torna Vlasic dal primo minuto. Nella Fiorentina è in dubbio Kean e potrebbe essere affidato ancora a Kouame il ruolo di punta centrale nel 4-2-3-1, l'ex Juve ci prova fino all'ultimo. Ballottaggio tra Ikoné e Colpani per una maglia da titolare, il Flaco le ha giocate tutte finora in campionato.

Così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, anche Torino-Fiorentina può essere vista in TV su Dazn. Per questa gara non è prevista la diretta su Sky.- Torino-Fiorentina può essere vista in diretta streaming su Dazn alla cui piattaforma si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dario Mastroianni e Fabio Bazzani su Dazn.