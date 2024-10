Torino-Red Bull, cosa c’è di vero: l’intenzione di Cairo e le mosse dell'azienda

Getty Images

La parabola diall’interno delpotrebbe essere questa: l’azienda delle lattine è diventata da pocopartner della squadra ma, secondo diverse fonti, punterebbeDopo l’ingresso in un top campionato come lae le voci che parlano di un interessamento anche per il Paris FC che punta alla, il Ceoavrebbe messo nel mirino anche lae una delle sue squadre più iconiche. Dire Torino significa direin tutto il mondo del calcio e poi legare il toro del proprio marchio a quello del celeberrimo stemma del club è

Secondo quanto riportato da La Stampa, il patron Urbanonelle scorse settimane avrebbepiù volte emissari di Red Bull: avrebbero discusso prima di un possibiledella collaborazione per diventare main sponsor e poi. Il nodo cruciale della potenziale acquisizione sarebbe peròconditio sine qua non imposta dagli austriaci.L’indiscrezione è stata commentata da entrambi. Cairo ha parlato di notizie false, non veritiere e infondate. Il sindaco ha ribadito di non aver avuto alcuna interlocuzione con Red Bull e di parlare solo con Cairo e la società in conversazioni positive sia come clima che come contenuto. “Il progetto delsta andando avanti. È faticosissimo, ma ci stiamo lavorando davvero con grande determinazione, perché Torino città e il mondo del calcio sono una cosa sola", ha detto.

La questione stadio è. Al momento il club paga un, ma l’assessore allo Sport, Domenico, ha precisato che “qualora ci fosse un’offerta di acquisto o per una partnership, il Comunecon”. Nonostante le smentite, le voci continuano a circolare. La banca d’affariha confermatodella Red Bull verso la Serie A, come ha fatto uno studio legale milanese, secondo cui ormai Cairo si è convinto ail club dopo 18 anni. Secondo La Stampa, la recente cessione disarebbe servita proprio per appianare ile renderlo ancora più appetibile per Red Bull.

Dal 2005 in avanti, l’azienda del ceo Mark Mateschitz è entrata in tackle duro sul mondo del calcio.Un anno dopo prendono i New Jersey Metrostar, che divennero iNel 2007 l’arrivo in Brasile con ilNel 2009 anche l’ingresso ine l’acquisizione del SSV Markranstadt, club di Lipsia, preso in quinta divisione e portato ai vertici del calcio europeo come RasenBallsport Leipzig (). Red Bull ha anche un altro club in Austria,, trasformato in, e ne ha avuto uno in, ilL’ultimo acquisto è l’FC, squadra della Groenlandia. A capo della galassia Red Bull è stato posto, come supervisore, Jurgen, dopo l’addio al Liverpool. Red Bull è chiaramente legata allacon l’omonima scuderia e con la Racing Bulls, alladove ha 4 team nelle 3 categorie. È impegnata anche nell’hockey su ghiaccio, nel ciclismo e negli esports.