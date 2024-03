Torino-Fiorentina LIVE dalle 20.45: le formazioni ufficiali

La sfida tra Torino e Fiorentina è la partita che chiude il sabato di Serie A. I granata arrivano da due ko di fila e cercato una sterzata per avvicinarsi alla zona europea, la squadra di Italiano ha vinto l'ultima partita contro la Lazio ed è a -6 dall'Atalanta sesta.



Le formazioni ufficiali



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All.: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltràn, Sottil; Belotti. All.: Italiano.