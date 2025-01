Torino-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or licensors

Partita: Torino - Juventus

Torino - Juventus Data: sabato 11 gennaio 2025

sabato 11 gennaio 2025 Orario: 18.00

18.00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Nel capoluogo piemontese, i granata di Vanoli ospitano i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalla semifinale contro il Milan, persa in Arabia Saudita. Entrambe le formazioni arrivano da un solo successo negli ultimi cinque turni.Nel derby, il Torino viene ormai da un decennio senza vittorie contro la Juventus, dato che l'ultima vittoria granata è datata aprile 2015.

(3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Karamoh, Adams. All. Vanoli.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.In casa Juventus, Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao non ci sono da registrare dei miglioramenti: entrambi infatti hanno lavorato ancora a parte, come successo nella giornata di ieri. Sia Vlahovic che Conceicao saranno valutati, ma la presenza per la stracittadina resta ad ora in dubbio. Maggiori possibilità per l'attaccante serbo di partire dal 1'.

Per il Torino di Vanoli, dubbio Sanabria: il tecnico sta valutando la possibilità di dargli una chance dal 1’.La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile anche al 214 di Sky previa sottoscrizione dell'abbonamento.La gara tra Torino e Juventus sarà fruibile tramite app di Dazn su tutti i dispositivi abilitati. Per vedera la sfida in tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure utilizzare: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e Xbox.

Il telecronista di Torino-Juventus su DAZN sarà Pierluigi Pardo. Al suo fianco Andrea Stramaccioni nel ruolo di seconda voce.