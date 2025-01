Torino-Juventus, le pagelle di CM: Koopmeiners non dà nulla, Yildiz unica luce. Ricci è una gemma

GETTY

Vero: si riscatta su Nico. Ma il gol di Yildiz è l'abc dei portieri. Coprire il proprio lato. Sempre.Il gran salvataggio su Mbangula vale la strenua difesa del Toro. Se poi abbracciano il pari è merito suo.Nico cliente scomodo, prova ad addomesticarlo.Di fatto la Juve dà pochi punti di riferimento, lui segue e stringe, a volte risponde. Con le cattive.No, non ha rubato l'occhio. Diligente, ma poteva fare di più. (Dal 90'Corsa, gamba, abnegazione. E poi intelligenza tattica: cresciuto molto. (Dal 90'

Spreca tutto con quel mancino, ma la prestazione è da ricordare. Il Toro ha una gemma, va protetta.L'occasione che ha dopo qualche minuto è incredibile. Non un derby da ricordare. (Dal 72'Niente cambio di passo).Mezzo punto in più per l'assist, una buona parte di ritmo e attenzione. (Dal 62'E' un Toro diverso, quello in cui gioca).Eh, il gol. Tanta roba. Col bacio al palo, a riscrivere il proprio destino.Sarebbe un attaccante e ci sarebbe bisogno dei suoi guizzi. Si ferma alla possibilità di farlo. (Dal 90'

Un buon derby per il Toro, molto meno per lui: troppo arrabbiato per essere vero. E lascia i suoi nel momento più caldo.Quella di Vlasic è una botta tremenda. E' dalla sua parte, ma difficile dargli colpe.Cade, si rialza, si riscatta, poi cade ancora, poi si rialza di nuovo. Troppo altalenante. (Dal 71'Almeno ci prova: la Juve con lui è più offensiva).Sfiora il gol che avrebbe dato un'altra dimensione alla partita della Juve. Per il resto il Toro è ingabbiato. Fino a Vlasic.

Pure qui: la partita è giusta, gli errori sono ridotti al minimo. Non si guardi la difesa per trovare colpe.Meno mobile di altre volte, e pure meno attento in fase difensiva. Ma s'infila, ci prova, gioca. Almeno è dinamico.Ha un suo posto in questa Juventus ed è già una notizia. E' il regista. Il riferimento centrale. Motta scopre di averne bisogno.Non una brutta partita, ma un brutto errore: Vlasic calcia troppo facilmente. E gli ripiomba tutto addosso.Così no. Così ha ragione la critica, a volte davvero troppo ingenerosa nei suoi confronti. Koop non dà nulla nel derby. Cioè: pure nel derby.

Prende e va via, se la porta sul sinistro e scarica un tiro pronto a infilarsi alle spalle di Milinkovic. Quant'è cresciuto. Proprio nella consapevolezza.Tatticamente è esattamente ciò che doveva essere: uno spunto, un guizzo, il venire incontro e aprire gli spazi. Gli manca solo la continuità. E il gol. No, non elementi da poco.Interruttore. S'accende e si spegne. Quando c'è, si sente. Quando non c'è, ti manca. (Dal 77'Buona corsa, scarsi risultati).Ancora una partita solo da vincere, ancora una partita che non porti a casa. Erano già troppe prima, ora è diventato semplicemente insostenibile. Urgono rinforzi.