Torino-Lazio: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Il lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025 è Torino-Lazio. La squadra granata vuole difendere il primo posto in classifica conquistato una settimana fa con la vittoria sul campo del Verona e, allo stesso tempo, dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli. I biancocelesti sperano di tornare a fare punti in campionato dopo il ko di Firenze. Torino-Lazio si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 29 settembre alle ore 12.30.Partita: Torino-LazioData: domenica 29 settembre 2024

Orario: 12.30Canale TV: DaznStreaming: DaznTelecronaca: Luca Farina e Emanuele GiaccheriniTorino-Lazio può essere vista esclusivamente in diretta e in streaming su Dazn (come tutte le altre partite di Serie A) attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Vanoli ha recuperatoche potrebbe tornare titolare nella difesa a tre, in panchina si rivedrà. In attacco si va verso la conferma della coppia vista a Verona, cona supporto dipronto a subentrare a partita in corso.dovrebbe essere confermato nel ruolo di regista. Nelladovrebbe tornareal centro dell'attacco: l'argentino ha smaltito in problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita contro la Fiorentina. In difesa si è fermato, al centro giocheranno quindi

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.