Torino, le pagelle di CM: Adams segna ancora, Walukiewicz distratto

: questa sera anche il portiere granata non è nella sua serata migliore, lo si vede quando regala un angolo all’Empoli dove non aver trattenuto un tiro-cross di Ekong nella ripresa. Non può invece arrivare sul colpo di testa vincente sempre di Ekong.: sembra un lontano parente del giocatore ammirato venerdì sera a Verona. È spesso in difficoltà contro in dinamismo degli avversari e ha la colpa di perdere la marcatura di Ekong in occasione del gol dello 0-1.(Dall’1’ s.t.si adatta a giocare come terzo di difesa e la sua prestazione è comunque sufficienza)

è il migliore dei tre difensori schierati inizialmente da Vanoli quest’oggi. Riesce a limitare al massimo Pellegri e non commette alcuna sbavatura. Nel finale sfiora il gol del 2-2.: dopo pochi minuti fa correre un brivido con un retropassaggio azzardato a Milinkovic-Savic ed è un po’ troppo distratto anche nel resto della partita: quest’oggi non convince neppure lui.(Dal 42’ s.t.l’esterno norvegese continua a non convincere. Spinge poco sulla fascia destra e quando arriva nella trequarti campo avversaria viene sempre ben contenuto dai difensori avversari.

buona la sua partita in fase di interdizione ma insufficiente quella in fase di costruzione. Tanti errori anche da parte del francese che nel secondo tempo Vanoli decide di richiamare in panchina.(Dal 15’ s.t.dà ordine al centrocampo del Torino e sforna l’assist per il gol di Adams)nel secondo tempo non riesce a girare verso la porta avversaria un pallone invitantissimo che gli arriva da azione d’angolo. Qualche errore tecnico di troppo lo commette anche durante la partita.è l’unico a spaventare Seghetti nel primo tempo con un sinistro che termina a lato di poco. Cerco spesso l’inserimento in fase offensiva attaccando lo spazio ogni volta che ne ha la possibilità.

(Dall’1’ s.t.si divora la rete dell’1-1 calciando con il destro a lato dal cuore dell’area di rigore avversaria)torna a giocare sulla fascia sinistra. Spinge di più rispetto a quanto fa Pedersen sulla corsia opposta ma anche da lui ci si sarebbe aspettati qualcosa in più rispetto a quanto fa vedere questa sera.corre molto, si propone e attacco lo spazio ma alla fine combina ben poco. Pasticcia troppo spesso con il pallone e non riesce mai a essere pericoloso. Alla fine esce tra i fischi dei tifosi.(Dal 15’ s.t.entra con grande voglia e dà la scossa alla squadra)

è protagonista di un episodio da moviola, quando viene a contatto con il portiere avversario Seghetti ma l’arbitro non concede il rigore. Poi nella ripresa trova di testa la rete dell’1-1.opta per un turnover moderato ma il suo Torino questa sera non scende in campo con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo combina poco, meglio nella ripresa soprattutto grazie agli ingressi di Ricci, Zapata e Njie.