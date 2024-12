Torino, le pagelle di CM: Ricci è ovunque, Sanabria resta al buio

Getty Images

vista la pioggia copiosa che cade su Marassi avrebbe anche potuto portarsi un ombrello per ripararsi. Tanto le mani non ha bisogno di occuparle diversamente: controlla bene la propria zona di competenza.si appiccica a Pinamonti e lo segue fin dentro il tunnel degli spogliatoi, non risparmiandogli randellate che gli costano le reprimende di un Marinelli che tuttavia gli risparmia sempre il giallo.attento e puntuale nelle chiusure. Una sola sbavatura nel finale, quando Zanoli lo salta come un birillo venendo poi fermato da Ricci.

nel primo tempo spinge in maniera prepotente sulla destra. Ma va presto in riserva, scomparendo nella ripresa.(dal 36' stabile a incunearsi tra le linee arretrate del Grifone. Va spesso al tiro senza però mai trovare la giusta mira. Mostra un eccessivo e ingiustificato nervosismo.(dal 44' stsfiora il gol-partita nel finale con una botta da fuori che mette i brividi a Marassi).ancora una grande prestazione per il giovane regista che mette cervello e muscoli al servizio della causa comune. Geniale quanto inventa, provvidenziale quanto tampona.

: tiene testa a un Thorsby che lo sovrasta per fisico ed esperienza ma non per rendimento.: ha la possibilità di nobilitare un pomeriggio anonimo a fine primo tempo ma la spreca mandando sul palo la palla del vantaggio al termine di un'azione fantastica.(dal 24' stentra per dare la scossa al Toro ma non ci riesce)si scambia ripetutamente la posizione con Sanabria nel tentativo di disorientare la difesa del Genoa. Ma finisce per confondere soprattutto i suoi compagni(dal 24' stil tempo di entrare che gli capita sui piedi una palla potenzialmente pericolosa che tuttavia non sfrutta a dovere. Lo fa al 90' ma il suo gol viene annullato).

: Bani lo eclissa, lui prova a mettersi in luce provando una rovesciata che non gli riesce. Unico lampo di una gara al buio.(dal 36' stinterrompe l'emorragia di punti ma non l'astinenza da vittorie. Il suo Torino gioca comunque una gara attenta su un campo difficile dimostrando se non altro più voglia di vittoria rispetto ai rivali. Non basta ma per il momento bisogna accontentarsi.