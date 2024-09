Torino-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, torna la Serie A e all'Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Lecce. I granata hanno iniziato bene la stagione e sono nel gruppetto di squadre che comandano la classifica, i giallorossi sono invece reduci dal primo successo stagionale. Il calcio d'inizio della partita è domenica 15 settembre alle ore 15.00.Partita: Torino-LecceData: domenica 15 settembre 2024Orario: 15.00Canale TV: DaznStreaming: Dazn

- Torino-Lecce, come tutte le altre partite di Serie A, può essere vista in diretta su Dazn attraverso qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Per la partita contro il Lecce,ha recuperato, anche se il centrocampista partirà dalla panchina: in mezzo confermato il terzetto. Il tecnico dovrà invece probabilmente ancora attendere qualche giorno per riavere a disposizione Vlasic. Dovrebbe farcela a giocare dal 1', che negli scorsi giorni ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare. Nel Lecce sicuro assente lo squalificatoma si è fermato anche. Ballottaggio traper una maglia da titolare.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.Falcone; Guilbert, Gasper, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rafia, Morente; Krstovic. All. Gotti.