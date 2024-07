Torino, l'Inter si ritira dalla corsa per Tessman

Getty Images

Ilha ora la possibilità di tornare in corsa per: la trattativa traper il centrocampista è definitivamente saltata per via del mancato accordo tra il calciatore e il club nerazzurro, questo dà la possibilità alla squadra granata di tornare in corsa per il calciatore.Tessmann nell'ultima stagione è esploso proprio sotto la guida di, l'attuale tecnico granata, e sarebbe ben felice di tornare a lavorare con lui. L'eventuale arrivo al Torino del centrocampista americano è però legato alla trattativa con lo Zenit San Pietroburgo per Ivan Ilic.

L'accordo tra la società russa e il calciatore serbo non è ancora stato trovato mentre c'è già quello tra il Torino e lo Zenit sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. Se l'affare dovete andare in porto, la società granata andrebbe alla ricerca di un sostituto che potrebbe essere proprio Tessman. Prima però bisogna vendere Ilic.