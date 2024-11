Torino-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Partita: Torino-Napoli

Data: domenica 1 dicembre 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino-Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Domenica 1 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca Torino-Napoli, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra granata è reduce dal pareggio contro il Monza, che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive, quella azzurra nell'ultimo turno di campionato ha invece battuto 1-0 la Roma.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.Vanoli non ha ancora recuperatoin mezzo al campo e per questo dovrebbe confermarenel ruolo di mezzala sinistra. In difesa ballottaggio tra, con il polacco che sembra al momento favorito per una maglia da titolare. Conte deve invece fare a meno di. Pochi dubbi di formazione per il tecnico del Napoli che dovrebbe riconfermare la formazione ormai titolare con l'ex Buongiorno in difesa e in attacco il tridente formato da

Torino-Napoli, così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, può essere vista in TV su Dazn. Non è invece prevista la diretta su Sky per questa partita.Anche Torino-Napoli, in diretta streaming, può essere vista su Dazn. Ricordiamo che alla piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

- La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni, la seconda voce è Emanuele Giaccherini.