Riccardo Orsolini è, dalla scorsa estate, uno degli obiettivi di mercato del Torino. Ma come giù accaduto proprio ad agosto, anche adesso sembra difficile che la trattativa possa andare a buon fine per via della volontà del calciatore: l'attaccante del Bologna non è infatti affatto convinto di lasciare l'Emilia per trasferirsi alla corte di Ivan Juric.



Il direttore tecnico Davide Vagnati oltre che convincere il Bologna, dovrà quindi riuscire anche a convincere lo stesso Orsolini ad accettare l'offerta. E al momento non sembra una missione semplice da portare a termine.