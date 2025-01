Getty Images

Torino-Parma, perché non gioca Bonny

Federico Zanon

un' ora fa



Niente maglia da titolare per Ange-Yoan Bonny. Fabio Pecchia ha deciso di mandare il francese in panchina, preferendo un tridente formato da Cancellieri, Mihaila e Almqvist. Una notizia che non sorprende il tecnico ex Cremonese: "La settimana non è stata semplice anche per lui, devo pensare alla partita" ha dichiarato a Dazn prima del calcio d'inizio.



Bonny, che è un uomo-mercato, può essere una carta da usare nella ripresa. Lontano al Tardini è un fattore, fino ad ora ha realizzato 3 dei suoi 4 gol in questa Serie A in trasferta. Lo scorso anno segnò lontano da casa 4 reti, il suo record personale.