Getty Images

Torino, Ilic nemmeno in panchina contro la Juventus: il motivo

Federico Targetti

21 minuti fa



Non c'è Ivan Ilic, sebbene fosse atteso da titolare, nella formazione del Torino per il derby della Mole contro la Juventus: il centrocampista serbo, che avrebbe dovuto comporre la cerniera in mediana con Ricci, non è nemmeno in panchina.



Secondo quanto emerge, questa scelta del tecnico Paolo Vanoli non ha una motivazione riconducibile al mercato, anche se l'interesse dello Zenit di San Pietroburgo rimane, ma il tutto sarebbe dovuto ad un fastidio muscolare non comunicato alla vigilia. Al posto di Ilic in campo il polacco Linetty.