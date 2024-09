Getty Images

Torino-Lazio, perché non gioca Milinkovic-Savic? Infortunio o scelta tecnica? Sciolti i dubbi sul suo secondo

un' ora fa



Sorpresa poco dopo la lettura delle formazioni ufficiali di Torino-Lazio, lunch-match della domenica della sesta giornata di Serie A: Vanja Milinkovic-Savic, portiere titolare dei granata, era stato annunciato tra i titolari nonostante fosse in dubbio nelle ore direttamente precedenti la partita, ma dopo un provino sul campo il portiere serbo ha alzato bandiera bianca.



Non si tratta dunque di scelta tecnica, ma di necessità dettata da un problema fisico per il numero 32, ottimo nelle prime uscite stagionali: Al suo posto giocherà Alberto Paleari, confermando quindi la gerarchia che lo vede come secondo mentre Antonio Donnarumma è il terzo portiere. In panchina, invece, è presente il portiere classe 2006 Francesco Plaia.