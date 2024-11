Torino, per Schuurs difficile il rientro prima del 2025: oltre un anno di stop

Getty Images

Gli infortuni tormentano ilè la tegola più grande per la squadra granata, che resta orfana del suo centravanti di riferimento ed è costretta a sondare il mercato per possibili sostituti da consegnare a Paolo Vanoli. Anche gli acciacchi di Adams e Ilic non lasciano dormire sonni tranquilli dalle parti del Filadelfia.In casa Toro c'è però un altro stop che tiene banco ormai da tempo:L'olandese classe 1999 stava diventando un leader della difesa granata nella scorsa stagione, ma ilpatito contro l'Inter il 21 ottobre del 2023 lo ha fermato. E da allora lo tiene ai box.

- Lo scorso ottobre Schuurs si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio in artroscopia a Londra e un secondo esame ha certificato la buona stabilità del ginocchio.Come ha riferito Tuttosport infatti, il problema emerge nel momento in cui l'arto dell'olandese viene sollecitato:- E questo lascia aperte più ipotesi per il ritorno all'attività. Schuurs potrà mettersi a disposizione di Vanoli soltanto quando non sentirà più male, in quel caso servirà almeno un mese di lavoro per trovare una condizione atletica che gli consenta di tornare ad essere impiegato in una partita ufficiale. Il giocatore, con lo staff medico granata, sta facendo di tutto per provare a tornare già nel 2024, ma

Di conseguenza,ed è facile che il tempo di stop definitivo possa essere di almeno, il doppio di quanto solitamente un atleta necessita per recuperare dalla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio, l'operazione alla quale l'olandese si era sottoposto quasi un anno fa.