Torino, stagione finita per Zapata: lesione del crociato e del menisco

AFP via Getty Images

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo. pic.twitter.com/BmCY8YPz42 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 7, 2024

I timori delle ultime ore sono confermati:e ora ilpuò tornare sul mercato- L'attaccante granata si è sottoposto oggi agli esami strumentali dopo l'infortunio al ginocchio rimediato durante l'ultima partita di Serie A contro l'Inter e l'esito è stato durissimo:- "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata".

