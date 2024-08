Torino, quanti esuberi: tutti i calciatori che Vagnati dovrà cedere

Getty Images

in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, oltre a completare la squadra con gli innesti in difesa che ancora servono, dovrà anche riuscire a portare a termine una serie di operazioni in uscita: sono diversi gli esuberi dela cui va trovata una sistemazione.Il primo ègiocatore che è di fatto fuori squadra. Il trequartista non è mai rientrato a Torino dopo la fine delle vacanze e, in accordo con la società, si sta allenando per conto suo in Serbia. Al momento ha rifiutato tutte le offerte perché vorrebbe tornare alladi Belgrado ma le proposte del club serbo non hanno finora convinto.

Sul mercato anche, terzino destro arrivato due stagioni fa dalma che non ha mai convinto: nel primo anno in granata non ha quasi mai giocato e l'unica volta in cuilo ha schierato titolare, contro l'è stato tra i peggiori in campo. L'anno scorso ha giocato in prestitoin B ma anche in bianconero ha trovato poco spazio. Bayeye non ha convinto neanche, che come Juric non lo ritiene pronto per la Serie A e Vagnati dovrà trovargli una sistemazione. Il Torino vorrebbe cederlo a titolo definitivo.Anchenon rientra nei piani di Vanoli ma il Torino nutre ancora qualche speranza sul centrocampista turco e per questo motivo Vagnati vorrebbe cederlo solo in prestito. Altro esubero è: il centrocampista ungherese è, come Seck, un pupillo di Vagnati, che dalla Spal lo ha portato al Torino. In granata non è però riuscito a convincere nessun allenatore e ora andrà via.