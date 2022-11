Eldor Shomurodov è uno degli attaccanti seguiti dal dt del Torino, Davide Vagnati, per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Ivan Juric: l'attaccante uzbeko della Roma però non convince particolarmente il tecnico croato.



Per questo motivo le possibilità che Shomurodov a gennaio possa trasferirsi sotto la Mole sono sempre di meno, nonostante i contatti tra le parti siano proseguiti anche nelle scorse settimane.