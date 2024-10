Torino, Sosa rivela: "Sono stato vicino all'Inter, ma..."

Getty Images

Il terzino del, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società granata raccendo anche un aneddoto riguardo al suo trasferimento sotto la Mole: "mi ha chiamato per primo, mi ha chiesto che ne pensassi del trasferimento e io ho chiesto come fossero il club, i tifosi e la città per viverci. Mi ha dato tutte le informazioni, anche lui pensava fosse per me un’opportunità, mio ha detto che avrei trovato un’ottima squadra in questa stagione".Ma Vlasic non è l'unico collega e connazionale con cui ha parlato prima di trasferirsi al Torino. "Ho sentito anche, che hanno giocato entrambi al Torino e mi hanno parlato della città, mi hanno detto che avrei trovato delle similitudini con Zagabria. E infatti è vero. Torino non me l'aspettavo così bella come città".

Sosa ha anche parlato dei suoi obiettivi: "Ho fatto più assist che gol, normale per la mia posizione in campo, non so che obiettivo potrei raggiungere a livello personale, è importante fare bene con la squadra, i numeri personali poi non dicono tutto delle prestazioni di un giocatore. Dopo aver giocato in tante competizioni la Serie A è nuova per me, è una sfida, non vedevo l’ora".Infine, il terzino ha rivelato di essere stato molto vicino al trasferimento all'Inter due anni fa: "Sì, è vero. Sono stato vicinodue anni fa ma lo Stoccarda non mi aveva lasciato andare".