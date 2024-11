Torino, tifosi al Filadelfia prima del derby: "Noi vogliamo Cairo fuori dai co****ni e domani 11 espulsioni"

Redazione Cm

Alla vigilia del derby,ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai tifosi: sono un migliaio quelli che si sono presentati al centro di allenamento per incitare la squadra in vista della gara contro la. Ma non è mancata anche la, gli ultras prima dell'inizio dell'allenamento hanno appeso uno striscione con scritto: "Noi vogliamo Cairo fuori dai cog***ni e domani 11 espulsioni".LO STRISCIONE CONTRO CAIRO - Striscione che dopo circa un quarto d'ora è stato però strappato dagli steward presenti, con gli ultras che per protesta hanno deciso di lasciare il Filadelfia. Oltre al presidente granata, nel mirino della contestazione è finito anche il dt Davide Vagnati, mentre per Paolo Vanoli e per i calciatori ci sono stati solamente applausi e cori di sostegno. La Maratona itinerante ha confermato quindi la propria linea che prosegue da inizio stagione: contestazione alla società ma pieno sostegno alla squadra.

Nell'allenamento di rifinitura da segnalare l'assenza di Ché Adams: le condizioni dello scozzese verrano ulteriormente valutate domani e solamente all'ultimo Vanoli deciderà se portarlo almeno in panchina per la partita contro la Juventus.