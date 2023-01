Simone Edera è ormai da tempo ai margini del Torino e per questo motivo il direttore tecnico, Davide Vagnati, è alla ricerca di una nuova squadra per lui. Sulle tracce dell'attaccante c'è il Pescara, che milita nel campionato di Serie C.



Per il momento sono stati effettuati solamente dei sondaggi da parte della società biancazzurra ma l'obiettivo del Torino è quello di cedere il giocatore. Edera, tra l'altro, è in scadenza di contratto e a fine stagione lascerà comunque la squadra granata.