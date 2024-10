Torino, Vanoli chiude agli svincolati: le mosse per sostituire Zapata

Getty Images

Ilha perso per tutto il resto della stagionema, almeno per il momento, non si muoverà sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa sostituirlo. È stato lo stessoa margine della cerimonia di consegna del Pallone Granata (dove ha appunto ritirato il premio dell'Associazioni Ex Calciatori Granata al posto del colombiano) a spiegare che la società granata non ingaggerà nessun giocatore svincolato. "Ho parlato con Cairo e Vagnati, fino a gennaio andremo avanti così", ha affermato il tecnico.Nei prossimi due mesi e mezzo, fino all'apertura della sessione invernale del calciomercato, la coppia di attaccanti titolare nel Torino sarà quindi quella composta da, che fino a questo momento si sono sempre alternati come spalla proprio di Zapata. Potrà poi trovare maggiore spazioma anche: l'attaccante della Primavera ha conquistato la fiducia di Vanoli e quando è stato utilizzato, fino a questo momento ha sempre ben figurato.

A gennaio il dt Davide Vagnati cercherà poi di trovare un attaccante dalle caratteristiche fisiche, oltre che tecniche, simili a quelle di Zapata. Vanoli ha chiesto espressamente un nuovo attaccante perché ritiene fondamentale per il suo gioco poter contare su quattro punte da poter alternare nel corso del campionato. Il dt granata sta ora valutando varie opzioni per cercare di trovare poi la soluzione giusta per sostituire il numero 91.