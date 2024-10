Getty Images

Torino, Vanoli: "Dispiaciuti per Zapata, dovremo dare tutti qualcosa in più". E su Balotelli...

La stagione di Duvan Zapata e già giunta al termine e del grave infortunio al ginocchio occorso al centravanti ne ha parlato anche il tecnico del Torino, Paolo Vanoli: “Dispiace molto per il ragazzo, sappiamo quanto Zapata sia importante per noi. Ora tutti dovremmo dare qualcosa in più per lui”.



Vanoli è stato ospite alla Palermo Football Conference e all'allenatore è stato chiesto anche del possibile ingaggio di Mario Balotelli "Non parliamo di questo", ha però commentato il tecnico.



Vanoli è poi tornato sulla scelta di allenatore il Torino fatta in estate: "Scegliere il Torino è stato semplice, ringrazierò sempre Cairo e Vagnati per avermi dato l’occasione di allenare un club che rappresenta la storia del calcio. Sento la responsabilità ed è una grandissima opportunità. Essere primo è stato piacevole ma dobbiamo guardare la realtà, spero di dare soddisfazioni”.