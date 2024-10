Getty Images

Torino, Vanoli: "Maripan non deve fare un errore del genere. Sulle condizioni di Zapata..."

8 minuti fa



Paolo Vanoli, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dei granata sul campo dell'Inter.



ZAPATA - "Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio e aspettiamo gli esami strumentali".



MARIPAN - "Cosa ho pensato dopo il fallo da espulsione? Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere. Faccio i complimenti ai ragazzi: dobbiamo migliorare in difesa ma lo spirito è stato eccezionale".



IL MOMENTO DEL TORINO - "Tre sconfitte? Un allenatore deve essere bravo anche nelle sconfitte a far vedere le cose positive e lavorarci. Non ci siamo mai né esaltati quando eravamo primi né persi d’animo ora. Se fai una prestazione così in 10 contro una grande e rischiando di pareggiare, vuol dire che la strada è quella giusta. Stiamo diventando pensanti e questo ci rallenta le giocate, ma in 10 hanno mostrato un’organizzazione e faccio i complimenti ai ragazzi. Pensanti cioè meno istintivi? È normale. Prima dell’espulsione siamo partiti un po’ timorosi, mentre nel finale abbiamo avuto coraggio. È un passaggio, tutte le cose vanno migliorate".