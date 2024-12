Torino, Vanoli: "Gran partita di Coco su Lukaku. Milinkovic ha preso una botta"

Getty Images

L'allenatore del Torinoha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta dei granata in casa contro il Napoli di Conte: "Buona prestazione contro una big, gran partita di Coco su Lukaku. Avremmo potuto portare qualche pallone in più in area, ci serve più coraggio per saltare l'uomo e creare la superiorità; abbiamo creato poco rispetto alla prestazione fatta, di questo sono dispiaciuto e anche un po' arrabbiato".- "Ha preso solo una botta in un contrasto".- "Parlo con il presidente e con il direttore sportivo per migliorare la rosa, ma il mio lavoro è anche uscire da questa situazione".

- "Vlasic deve lavorare per tornare a essere quel giocatore che conoscevamo e trovare la scintilla per essere importante".- "E' sicuramente calato nella ripresa, ma il peso del centrocampo del Napoli porta a sprecare tante energie. A livello fisico deve rinforzarsi, ma è un 2004 e ha fatto una buona prestazione".