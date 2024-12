Torino, Vanoli: "Vlasic meglio più avanti, sto pensando di cambiare modulo"

Getty Images

Il tecnico delPaoloha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata in casa dell'Udinese:"Per la prima volta ho visto una reazione di una squadra che voleva riprendersi, quindi dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Sapevamo che loro potevano farci male sulle palle inattive, siamo stati manchevoli in questo. Il modulo? Ci sto pensando da tanto tempo, bisogna considerarlo. Vlasic si esprime molto meglio da trequartista, devo dire che forse i nostri quinti sono quinti un po' più di palleggio. Sicuramente quella di oggi può essere una bella risposta per me".

- "Sono due giocatori di grande qualità tecnica, poi serve anche mentalità e oggi ho visto grande applicazione. Va solo espressa con continuità, oggi Adams ha fatto una grande gara. Abbiamo dominato con il doppio play, poi bene negli uno contro uno con Karamoh e bisogna considerare che c'è anche Njie che ho fatto debuttare ma che oggi non stava tanto bene. Quello che voglio è quello che ho visto oggi, a prescindere dallo schema".