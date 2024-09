Torna la Serie A: come giocherà l’Inter contro il Monza, le scelte di Inzaghi

Getty e Calciomercato.com

La sosta per leè agli sgoccioli e il countdown per ilè partito. Nel match della domenica tornerà in campo la capolista, di scena in casa delin uno dei tanti derby lombardi. Con tanti giocatori al rientro dalle rispettive nazionali, sono molti isull’undici che Simonesceglierà per la gara dell’U-Power Stadium.Confermare in blocco l’once de gala? Darea quanti si sono messi in mostra con le loro selezioni? L’allenatore campione in carica sfoglia la margherita tenendo bene in conto che all’orizzonte c’è unche inizierà con due sfide campali contro ilin Champions League e ilin campionato. Servirà dare fondo a tutte le risorse presenti in rosa, farequanto più possibile.

A riposare potrebbero esseregli ultimi a tornare alla Pinetina dopo gli impegni in giro per il mondo. Di fianco asi libera dunque spazio che potrebbe ricoprireche si gioca così una chance che difficilmente ricapiterà presto essendo l’austriacoIn dubbio anche, le cui energie sono state dosate anche dal ct. Reclama spazioma un’opzione potrebbe essere anche quella di concedere i primi minuti in nerazzurro ache Inzaghi vede non solo da mezzala ma, potenzialmente, anche da. Certezze da mezzale,, nonostante il superazzurro. Per l'ex Sassuolo comunque si prospetta sì una stagione da rimpiazzo ma i suoi minuti potrebbero essere di molto superiori a quelli nei quali è stato utilizzato nella scorsa annata. Spremuto dalla Nazionale anche: al suo posto è prontoSulla destra è favoritonel consueto ballottaggio con. Conferme anche per

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic