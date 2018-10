Terza legge della dinamica: a ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria. Un po' tutti i presenti allo stadio per Torino-Frosinone erano convinti di assistere all'applicazione di questo principio della fisica: l'azione c'era stata intorno all'ora di pranzo, quando Roberto Mancini ha escluso dalla lista dei convocati in Nazionale Andrea Belotti, la reazione dell'attaccante la si attendeva la sera, nel suo stadio, contro un avversario alla portata e contro il quale due anni fa si è sbloccato, iniziando a segnare a raffica e non smettendo più.



Il Gallo furioso che ci si aspettava, quello capace di spaccare la porta avversaria pur di dimostrare di meritarla, eccome, la maglia Azzurra, non si è visto. O meglio, si è spento dopo i primi dieci minuti. Attenzione, non ha giocato male Belotti, ha anche colpito un palo alla prima occasione avuta e poco dopo ne ha sfiorato un altro con una conclusione dal limite, ha conquistato falli importanti nei momenti di difficoltà, ha permesso alla squadra di alzarsi nei momenti di maggiore pressione avversaria. Dal numero 9 granata ci si aspettava però ben altro. Deve dimostrare ben altro. Né è capace, lo ha già fatto vedere in passato.



I tifosi del Torino sono tutti dalla parte del capitano granata, i compagni di squadra pure e le parole pronunciate da Emiliano Moretti nel post partita lo dimostrano: “Non credo che sia felice e non lo siamo nemmeno noi per lui. Credo che lui adesso debba fare solo quello che ha fatto fin ora, dare per noi e per la nostra maglia il 110 per cento”. Dalla sua parte c'è anche l'allenatore Walter Mazzarri che lo ha sempre schierato in campo dall'inizio (a differenza di Simone Zaza) e finora non lo ha mai richiamato in panchina. Ora tocca a Belotti fare ancora di più rispetto a quanto finora e rispondere, a suon di gol, a Mancini.