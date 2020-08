Nel giorno dell’eliminazione dellaagli ottavi di finali di Champions League contro il. Un fatto curioso considerando anche il legame che c’è tra(che ieri ha di fatto concluso la sua esperienza in bianconero) e l’attuale tecnico granata: due sostenitori del bel gioco e del 4-3-1-2 (anche se dal Napoli in poi Sarri è passato al 4-3-3), che si sono rilanciati a Empoli, dove Giampaolo sostituì proprio l’ormai ex Juventus.L’avventura di Sarri a Torino, sponda Juventus, è stata agrodolce, per utilizzare le parole di Agnelli nel post partita contro il Lione. Se quella di Giampaolo avrà un sapore diverso, nella sponda granata del Po, lo si scoprirà solamente nei prossimi mesi. Certo è che per far in modo che l’allenatore originario di Bellinzona possa svolgere al meglio il proprio lavoro dovrà essere supportato al meglio dalla dirigenza. A cominciare dal mercato., quando per gli acquisti si sono spesso aspettati gli ultimi giorni disponibili: anche perché. Insomma, prima arriveranno i calciatori che lui vorrà meglio sarà.Se sul mercato non si lavorerà bene e in fretta, l’ennesima ripartenza con un nuovo allenatore voluta danon sarà servita a nulla. Giampaolo, come qualunque altro tecnico, non può di certo fare i miracoli: