Tottenham-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Arriva la partita più attesa nel nord di Londra:e, già alla quarta giornata, ci dirà di più delle velleità di Spurs e Gunners. Le squadre di– fresco di rinnovo – si affrontano domenica 15 settembre alle 15 per risalire la classifica e rispondere alla vittoria della capolistaAttesa per i biancorossi che saranno poi di scena in Italia, a Bergamo, per battezzare il ritornoPartita: Tottenham-Arsenal

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Tottenham - Arsenal in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data: domenica 15 settembre 2024Orario: 15.00Canale tv: SkyStreaming: NowLa partita tra Tottenham e Arsenal sarà visibile in tv su Sky Sport e, in streaming, su Sky Go e Now.(4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr, Maddison; Kulusevski, Son, Solanke.(4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Jorginho, Havertz; Saka, Martinelli, Havertz.