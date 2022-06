Nuovo acquisto in arrivo per il Tottenham di Antonio Conte. Dopo l’ingaggio a parametro zero dall’Inter di Ivan Perisic e dell’ex portiere del Southampton Fraser Forster, in giornata ha sostenuto le visite mediche per gli Spurs il centrocampista Yves Bissouma, proveniente dal Brighton. Il costo dell’operazione si aggira sui 25 milioni di sterline.