È già passato un anno da quel drammatico pomeriggio, quando Christian Eriksen vide la sua vita passargli davanti nel giro di un millisecondo. Minuto 43 della sfida tra Danimarca e Finlandia valida per gli Europei, il fantasista si accasciava al suolo privo di sensi a causa di un malore. Di quel pomeriggio è rimasta, oltre all'immagine iconica dell'intervento provvidenziale del compagno di squadra e capitano Simon Kjaer, il sollievo di uno stadio intero - il Parken di Copenaghen - e di tutta la platea calcistica mondiale al momento dell'uscita dal campo del giocatore, in barella ma cosciente.

- Un anno indimenticabile, sicuramente, quello vissuto da. Passare da esseree leader di una nazionale in forte crescita come la Danimarcaa rischiare la vita a causa di un, che però ha affrontato tutte le problematiche che hanno bussato alla sua porta conLo stop forzato dall'attività agonistica e i dubbi circa la possibilità di tornare ad essere a pieno titolo un atleta professionista hanno contraddisinto i 7 mesi successivi alla tragedia sfiorata del Parken. In questo lasso di tempo, inoltre, il nazionale danese ha appreso che,inserito su consiglio dei medici,, per colpa delle regole vigenti nella massima competizione italiana. Ragione per cui, dopo aver conquistato la tanto agognata fiducia da parte di Antonio Conte - all'epoca allenatore dell'Inter - il danese ha dovuto. Di conseguenza, a dicembre 2021 è arrivata anche- Il nativo di Middelfart,. Infatti, a fine gennaio 2022, un mese e mezzo dopo la rescissione con l'Inter,. Il classe 1992è qui che. Con i Bees,. Mesi fondamentali in cui- Inizia così l'estate del ritorno sui grandi palcoscenici europei per, che, dopola scadenza del contratto che lo legava al Brentford,pronto per cercare un'avventura adatta al suo livello. E tra i diversi rumors ci sono quelli che conducono verso. Sarebbe un doppio ritorno per il danese, che oltre aricongiungersi con l'allenatore pugliese tornerebbeUn anno dopo quell'incredibile pomeriggio, Eriksen è pronto a ricominciare per davvero e