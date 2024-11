Tottenham-Roma, le pagelle di CM: Hummels croce e delizia, Dybala illuminato. Dovbyk appannato

GETTY

6 – Le uscite continuano ad essere un problema, ma per il resto non si batte. Salva la Roma in diverse occasioni. Incolpevole sui gol– Tra i tre difensori è quello a commettere meno errori. Sempre preciso negli interventi e sbaglia poco. Forster gli nega il 2-2 con un miracolo.

– La prima da titolare parte malissimo. Dopo tre minuti, commette il fallo da rigore che permette al Tottenham di andare sull1-0. In occasione del 2-1 non copre bene su Kulusevski che trova Johnson al centro e fa 2-1. Il disastro continua nel secondo tempo e non entra mai in partita. Nel finale trova il gol del 2-2 che salva la sua prestazione.– Trova la prima rete in maglia giallorossa in un momento complicato della partita. La rete, però, non cancella diverse sbavature nel corso della partita– Son è un avversario scomodo e va spesso in difficoltà. Altra prova anonima in una stagione complicata (dal 65’ Zalewski 6)

Lotta in mezzo al campo come un guerriero ed è il padrone del centrocampo. Nel primo tempo solo un errore in disimpegno, ma Sarr non ne approfitta. Nel secondo tempo ha una buona occasione dal limite ma la spreca.- Si vede poco nel primo tempo poi nella ripresa strappa applausi con un intervento miracoloso sulla linea di porta che nega il 3-1 al Tottenham.- Ancora una volta titolare dopo l’erroraccio di Napoli. Nei primi minuti di gioco sembra impacciato e spinge poco sulla sinistra. Al 27’ salva un gol sulla linea di parte e si riscatta. Poi si fa anticipare da Johnson in occasione del 2-1 degli Spurs. Nel secondo tempo colpisce una traversa.

– Torna dal 1’ dopo quasi un mese. Superati i dolorini muscolari è pronto per mettersi a disposizione di Ranieri. Al 20’ disegna un arcobaleno perfetto per Ndicka che di testa fa 1-1. Poi mette a referto un altro assist per El Shaarawy ma il gol viene annullato per fuorigioco. Forster gli nega il gol con un miracolo nel primo tempo. (dal 46’ Soulé 5,5: entra e si vede poco– Trova il gol ma viene annullato per fuorigioco. Si rende propositivo e prova a creare problemi alla difesa degli inglesi (dal 68’ Saelemakers 6: torna in campo dopo due mesi. Ha voglia di mettersi in mostra)

5,5 – Nel primo tempo viene servito poco e non ha la possibilità. Nella ripresa lotta e trova anche il gol ma viene annullato per fuorigioco. Si divora il gol del 2-2 nel finale. Deve fare di più.Allenatore –6: riprova a riproporre la difesa a tre ma Hummels sbaglia dopo appena due minuti poi gli regala un punto d’oro. La Roma è viva e la cura Ranieri sta dando i primi effetti.