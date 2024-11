Tottenham-Roma LIVE alle 21, le formazioni ufficiali: Dybala e Hummels dal 1', fuori Pellegrini. Ranieri col 3-4-3

AFP via Getty Images

Tottenham-Roma: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son; Solanke. Allenatore: PostecoglouSvilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Paredes, Konè, Angelino; Dybala, Dovbyk, El Shaarawy. Allenatore: RanieriGlenn Nyberg (Svezia)

Una sconfitta, due pareggi e appena un successo in Europa, medio-bassa classifica in Serie A, dopo aver cambiato già due allenatori. La, che non vince da fine ottobre, sta vivendo una stagione molto complicata e l'appuntamento di questa sera,alStadium contro gli inglesi di Ante, valido perè sicuramente complicato: Claudiotorna in Inghilterra, dove ha già allenato Chelsea, Fulham e Leicester City, per provare a far rialzare la testa ai giallorossi, dopo il ko di Napoli. La classifica non è delle migliori: i capitolini sono appena 21esimi, mentre gli Spurs ottavi, dopo tre vittorie e il ko contro il Galatasaray.