Totti ci riprova: "Nessuno scherzo: voglio tornare in Serie A. Ci sono due squadre"

un' ora fa

Francesco Totti ancora in Serie A. Nessuno scherzo, nessuna boutade, lo storico capitano e bandiera della Roma ha confermato ancora una volta la sua volontà di tornare in campo a distanza otto stagioni dal ritiro, avvenuto nel 2017. Alla tappa di Miami dell’EA7 World Legends Padel Tour, il Pupone fa sul serio: “Per la Serie A stiamo parlando di due mesi di allenamento i tempi sono quelli”.



NON SCHERZO - Non si scherza. Nella stagione 2025/26, quando avrà compiuto 49 anni, Totti vuole scendere in campo. In Serie A: “Non è uno scherzo. L’ho presa seriamente. Le squadre? Una o due, ora vedremo cosa mi dicono la testa e il fisico, anche se la testa sa già la risposta. Per il fisico vedremo cosa ci riserverà il prossimo anno”.