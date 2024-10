Getty Images

Totti: quotato il ritorno in campo da giocatore, ma i bookie scommettono su un futuro da dirigente

12 minuti fa



Un ritorno di Francesco Totti in campo? Dopo l'apertura del diretto interessato, i bookmaker si sono scatenati all'idea che la bandiera della Roma possa calcare nuovamente il rettangolo verde in Serie A, magari con un'altra squadra. Un'opzione che i betting analyst pagano 66 volte la posta entro fine anno. Più probabile che Totti rivesta un ruolo da dirigente, nonostante l'esperienza poco entusiasmante proprio nel club giallorosso: una nuova avventura "dietro la scrivania" prevale a 4. Da non escludere nemmeno un futuro da allenatore, visto a 50.