Totti: "Il calcio un po' mi manca. Tornare a Roma? Se ne parla, ma se poi spremi il limone non esce niente"

Nel corso del suo lungo intervento a Sky Sport l'ex attaccante, ex-bandiera ed ex-capitano dellaè tornato a parlare anche del suo mancato ritorno in società dopo l'addio al calcio giocato e nonostante le numerose voci e i tanti contatti avuti in questi anni."Sì, un po' mi manca ma sto bene ugualmente. Ho comunque altri lavori e altre cose da fare. Dovessi ricoprire una posizione nel calcio dovrebbe essere impegnativa e sicuramente molto importante".

"Perché diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri"."A Roma se ne parla tanto, poi se vai a spremere il limone esce poco o nulla. A me nessuno mi ha mai chiamato. Te l'aspettavi? No. Ma siamo tutti felici, sia io che loro. Forse i tifosi un po' meno...""Per me è semplicissima la risposta: bisogna fare chiarezza. Se tu esci allo scoperto facendo chiarezza, diventa tutto più semplice. Se nascondi ciò che accade dentro Trigoria diventa più complicato per tutti. Bisogna essere chiari, obiettivi, i tifosi vogliono questo".