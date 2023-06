Ci sono gli esuberi, anche di lusso: Denise Weston, ma ancheo Luca. Ci sono quei giocatori non incedibili e che hanno mercato, pure se giovani o di prospettiva, vedi Samuel-Junior o Matias. Ci sono giocatori a fine corsa che la dirigenza bianconera saluterebbe molto volentieri,o Leonardosu tutti.Arrivato da una sola stagione eppure potenzialmente già con la valigia in mano, un po' perché resta la convinzione di poter trovare più facilmente un difensore centrale giusto (proprio come successo un anno fa con lui per sostituire Matthijs) che non un attaccante di primo piano, soprattutto perché gli interessamenti non mancano per quello che è stato negli ultimi due anni il difensore centrale dal rendimento più alto del campionato italiano: miglior difensore due stagioni fa con il Toro, nella top 11 della serie A anche con la Juve.C'è ila muovere passi decisi, c'è ilche resta alla caccia di un centrale forte per davvero, ci pensano su ancheforse la sintesi non è così semplice ma nemmeno troppo lontana dalla realtà.sarebbe la prima scelta ma anche la più difficile da raggiungere (Aston Villa in forcing, concorrenza agguerrita in tutta Europa), di Benoitsi sta già parlando col Chelsea nonostante sia arrivato a Londra solo a gennaio, Mariodell'Atletico Madrid piace al netto delle smentite del suo entourage.