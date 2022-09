Il derby di Milano ci lascia in eredità un’Inter in difficoltà di gioco e risultati. Due sconfitte in cinque partite sono un vero campanello d’allarme per Inzaghi. Il mister nerazzurro dovrà capire il perché del ritardo di condizione dei suoi cercando di dare una sterzata, anche a livello mentale, a tutto il gruppo.



Rimane molto attuale il tema Handanovic: molti tifosi vorrebbero finalmente vedere Onana titolare fra i pali, toccherà a Inzaghi (con l’aiuto della società) scegliere la soluzione migliore. A livello tecnico potrebbe essere la scelta giusta, ma non va dimenticato che il numero uno nerazzurro è anche il capitano e lasciarlo fuori non sarebbe così semplice.