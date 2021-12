, la quinta consecutiva senza subire reti e, dopo la vittoria del Napoli sul Milan a San Siro,Fa un po’ impressione se pensiamo che fino a poco più di un mese fa i nerazzurrisono qualcosa di cui stupirsi e andare fieri se si tifa per i campioni d’Italia.Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e i giocatori lo stanno seguendo senza troppi dubbi di sorta. Le dichiarazioni recenti di leader comefanno da eco ad uno spogliatoio che sembra più unito che mai. La squadra gioca a memoria e non sembra risentire della pressione che ogni partita le piove addosso.. Non è facile stare sempre sul pezzo, non è una cosa normale ma negli ultimi due mesi i nerazzurri non hanno perso tempo, non si sono distratti e hanno conquistato il primato in rimonta (con tanto di titolo simbolico di campioni d’inverno con una giornata d’anticipo) e la qualificazione agli ottavi di Champions prima dell’ultima sfida (poi persa) con il Real Madrid.In questi giorni però mi sono imbattuto in tante discussioni che avevano come argomento principaleCi sta che in questo momento si voglia provare a paragonare il passato con il presente ma, a parer mio, non c’è nulla di concettualmente più sbagliato.semplicemente perché hanno avuto due compiti molto diversi da svolgere.. L’ex tecnico della nazionale voleva dimostrare a tutti, oltre che a se stesso, che lui è capace di vincere ovunque e la sfida Inter in quel preciso momento era quella ideale anche per lui.o, è un motore che gira sul sacrificio, l’intensità e le vittorie. Quale posto migliore poteva esserci per dimostrare tutto questo se non in una grande squadra a cui mancava una vittoria da 10 anni?quella di rompere il dominio della sua ex Juventus e passare così alla storia. Conte ha fatto con l’Inter un lavoro enorme e ha ottenuto quello che gli si era chiesto: vincere!e, con alle spalle l’aiuto di una grande dirigenza, ha riportato l’Inter ad essere credibile e vincente, insomma una squadra di cui avere timore prima di scendere in campo.Simone ha sì ereditato una squadra campione in carica ma con un progetto sulla carta “economicamente” ridimensionato, motivo per cui lo stesso Conte ha deciso di abbandonare la nave.è comunque chiamata a vincere senza giustificazioni di sorta. Non era e non è scontato tornare a sollevare dei trofei (dato che siamo solo a dicembre e i conti si fanno alla fine) ma fino a qui il lavoro dell’ex tecnico della Lazio è stato assolutamente di primo livello.creato a sua immagine e somiglianza e cambiare il modo di giocare “sciogliendo” le briglie ai giocatori poteva essere un grosso rischio che l’allenatore nerazzurro ha corso senza timori. Il risultato ad oggi è molto incoraggiante, la squadra dopo un periodo di assestamento ha accolto il nuovo tecnico, entrandoci in comunione e fidandosi di lui e delle sue idee.Poteva essere un’arma a doppio taglio e per questo continuo a sostenere che il compito di Inzaghi era (è) tutto tranne che facile.Inzaghi si sta giocando la sua chance con orgoglio e dedizione. Il cammino è sempre molto lungo ma la strada intrapresa sembra quella giusta.