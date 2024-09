Tre giorni di Italia-Inghilterra in Champions: per il ranking siamo sopra, Milan, Inter e Atalanta lo confermino

Getty Images

Da Highbury nel 1934 a Wembley nel 2021, quella traè sempre stata una partita speciale. E questo non solo a livello di nazionale, ma anche di squadre di club: se non si è troppo giovani, basta fare un piccolo salto indietro con la memoria per ripescare i due, oppure, se non si vuole faticare troppo,. Per tacere di tutte le grandi sfide del passato più o meno recente, che tante volte hanno visto le meno blasonate squadre italiane dare del filo da torcere, quando non addirittura uscire vincitrici, a coloro che si sono sempre fregiati di aver inventato questo gioco. L'ultima, freschissima, lo 0-3 dell'Atalanta ad Anfield nella scorsa primavera.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la Champions League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Come disponibilità economiche e valore delle rose (a bilancio e sulla carta),; eppure, le ottime prestazioni di Roma e Fiorentina negli ultimi anni tra Europa e Conference League, pur con tre sconfitte su quattro finali disputate, hanno avuto un peso fondamentale nel. Ai nastri di partenza Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna per noi, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Aston Villa per loro.: avvalendoci di una felice esclamazione di Leonardo Bonucci dopo la vittoria di Euro 2021,. Il campionato più bello del mondo contro quello più tattico, più difficile: chissà se Arteta, tecnico dell'Arsenal, troverà affrontare l'Atalanta un'esperienza simile ad andare dal dentista, come hanno appurato Pep Guardiola prima e il Liverpool poi. Chissà se l'Inter saprà prendersi una parziale rivincita dopo la sconfitta di misura patita in Turchia nel 2023; chissà se Paulo Fonseca riuscirà ad incartare Arne Slot e a mettersi in pole position per completare l'opera domenica e deliziare la sala stampa rossonera con tanti buoni pasteis de nata.