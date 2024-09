Getty Images

Manchester City, Guardiola: "L'Inter? Affrontiamo la squadra migliore di Italia"

41 minuti fa



Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dell'Inter in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul Brentford di sabato, queste le sue parole.



AVVERSARIA EUROPEA - "Sfideremo la squadra migliore di Italia, che ha vinto il campionato con un ampio margine. Domenica prossima poi troveremo la nostra migliore avversaria in Premier".



CHAMPIONS - "Ci sono più partite, ma è quello che è! Cosa possiamo fare? Non importa. Abbiamo un'accademia e attingeremo da lì, ma questo è. Basta adattarsi e andare! Mi piace giocare la Champions, onestamente. E la giocheremo! Non ho nessuna opinione in merito; hanno deciso di farlo e giocheremo altre due partite. Non ho un'opinione. L'ha deciso la UEFA e noi vogliamo esserci, quindi giocheremo con quel formato".