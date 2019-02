Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento della Juventus: "Chiellini e Bonucci contro l'Atletico Madrid ci saranno, stanno tornando al galoppo. Caceres-Rugani? Il problema della Juve è che ogni tanto si annoia, si distrae. In Serie A non è fatta quasi mai, devi impegnarti per 90 minuti altrimenti arriva uno come Gervinho e ti fa la sorpresa. Detto questo, non addosserei le colpe a Caceres e Rugani. La loro colpa è solo quella di non essere Chiellini e Bonucci".