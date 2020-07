al Clarin.- “Diego era il mio idolo, sono cresciuto con la sua immagine sollevando la Coppa in Messico '86. E dodici anni dopo ho fatto lo stesso a Francia '98. È stato forte, molto forte"."Ho vissuto tutto in maniera molto emotiva. Ma a quell'età è difficile capirlo. Mi sono reso conto di cosa significasse essere campione del mondo da grande, più quando mi sono ritirato che quando avevo 20 anni. È emozione. ho vissuto molto bene, nonostante ci fossero anche cose negative che fanno parte della vita del calciatore. Quindi dico sempre che i grandi calciatori sono quelli che si alzano dopo una sconfitta. Ho sempre seguito quell'idea ed era un po' il mio modo di pensare e di vivere"."Quando mi sono sentito così? Quando ho perso una finale di Champions League (con la Juventus contro il Milan nel 2003) e una finale mondiale (con la Francia contro l'Italia in Germania nel 2006). Sono situazioni che non sono semplici a livello emotivo. Ma l'anno successivo ho mostrato di nuovo le mie qualità e segnato tra 20 e 25 gol. Un giocatore forte e importante è quello che risale dopo un brutto momento".- "Ora abbiamo sempre la disputa di Leo con Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di due ragazzi che hanno condiviso le palle d'oro tra loro negli ultimi dodici anni. Sono due giocatori di calcio che hanno già segnato una storia unica nel calcio. E vogliono continuare a guadagnare di più. Lo vedo con Cristiano qui alla Juventus che ha già vinto cinque campioni, il suo desiderio è quello di aiutare la Juve a vincere quel titolo dopo tanto tempo. Ed è la guida per i tuoi colleghi. Ma se parli con la mia generazione, Diego Armando Maradona sarà sempre l'icona più importante. Era un calcio più diverso. Più aggressivo. Un calcio senza telecamere. Ciò non significa che Leo Messi sia oggi il miglior giocatore al mondo. Lo ha dimostrato a livello di numeri, titoli, in tutto questo senso".