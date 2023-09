Lo sappiamo tutti quanti, lo sanno tutti quanti ma nessuno muove un dito. Perché? Perché ormai il calcio è diventato un sistema nel quale ad un maggior numero di appuntamenti corrisponde una possibilità di introiti in costante aumento per chi è chiamato a generare entrate dall’evento calcistico e di tutto questo beneficiano chiaramente pure gli attori protagonisti. Se oggi allenatori e calciatori, soprattutto quelli ai livelli più alti, possono portare a casa cifre iperboliche dai rispettivi contratti è perché le occasioni di mettersi in vetrina sono in crescita esponenziale. Tutto perfetto? Assolutamente no, visto cheIl prezzo da pagare, si diceva, per fatturare come un’azienda e non più come un semplice atleta o un “normalissimo” tecnico. Ma le parole rilasciate da un mostro sacro comeriportate da The Athletic, fanno riflettere.- “Se non partecipi alle Finals, giocatori e allenatorie di ripartire più forte.”, ha dichiarato l’allenatore del Manchester City. Che la passata stagione ha chiuso al 10 giugno con la finale di Champions League, dopo altre 60 partite prima di quella e con alle spalle per molti dei suoi migliori giocatori il primo Mondiale invernale.- Ma l’attacco di Guardiola non si ferma qui e prosegue: “Io adoro le partite, il problema è che quando arriva un periodo di sosta dovrebbe essere adeguato.contro tutto questo. Se vogliono cambiare le cose, devono muoversi in prima persona. Il calcio può continuare senza di me, ma senza di loro no”.