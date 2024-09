Turchia piglia tutto: 5 giorni alla fine del mercato, tutti i campioni scontenti che possono arrivare

In un momento in cui isono, lesi scorgono solo all’orizzonte e ilè ormai un, oltre alle nazionali impegnate nella, una sorta di metadone agli appassionati di calcio e di calciomercato lo offrono quei Paesi in cuie le trattative ancora pullulano. Un nome testa e spalle su tutti, la, pronta ad accogliere nellatutti quei campioni ai margini delle proprie squadre che, non avendo trovato soluzione entro il 30 agosto, ora vedono questo campionato come l’ultimo possibile antidoto a una stagione da vivere in tribuna.

Ecco perché gli ultimi giorni di mercato in Turchia si preannunciano. Non che il prologo sia stato noioso, tutt’altro. Mai come quest’anno le big del campionato infatti si sonocon nomi altisonanti in campo e fuori (basti pensare ao a), anche se le prestazioni ancora latitano e, dopo l’uscita ai playoff di Galatasaray e Fenerbahce.Cosa aspettarsi quindi da qui al 13 settembre quando anche in Turchia suonerà il gong di fine mercato? Vediamo– molte riguardano scontenti di lusso, anche in– e le mosse delle altre alla ricerca di un posto al sole in un campionato sempre più competitivo.