Dopo un'estate sottotono, le squadre dellasi sono svegliate nell'ultima giornata in cui il mercato era aperto ine hanno imbastito alcuni ottimi colpi. Certo i fuochi d'artificio di 12 mesi fa sono solo un lontano ricordo ma questo 2 settembre è stato comunque teatro di acquisti un po': in saldo e all'ultimo momento possibile. Tutto il mondo è paese.Due gli affari conclusi con la. Chrispassa all'dopo essere stato messo ai margini del progetto giallorosso. L'exsi libera a zero dal club di De Rossi, dopo la panchina in casa della. Il secondo, più a sorpresa e remunerativo, porta invececlub allenato da Stevenper una cifra tra gliUn altro giocatore in passato vicino a vestire la maglia della Roma,, passaGiocherà insieme a, tra gli altri, nella formazione più blasonata del Paese, quella che ha dominato lo scorso campionato e si dividerà i minuti con

Gli arabi hanno approcciato anche, in uscita dalla, che però sembra aver scelto il(in Turchia il mercato proseguirà ancora per qualche ora) e perdell'che però ha rifiutato un'offerta di. La squadra di Benzema si è rifatta condall'percondale MariodalIl terzino albanese era stato cercato in Italia e si trasferisce perper il prestito eper il diritto di riscatto. GuadagneràInfine, sempre gli ex campioni sauditi hanno offerto, qualche settimana fa approcciato anche dalla Juventus. Si è mosso anche l'. Rescisso il contratto con l'ex, i gialloblu hanno presodalperdalper