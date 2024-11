Turris-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Stagione complicatissima per, l'una contro l'altra nella sedicesima giornata del Girone C di Serie C.Corallini reduci dalla nuova e pesantissima penalizzazione per ritardi sui pagamenti Irpef e INPS, col -4 che fa precipitare la squadra di Mirko Conte al terzultimo posto in classifica a quota 10 punti.Non se la passano bene nemmeno i rossoneri, ad ogni modo imbattuti da 2 gare e che con l'arrivo di Zauri in panchina hanno rialzato la testa riportandosi a ridosso della zona tranquillità.

* Partita: Turris-Foggia* Data: domenica 24 novembre 2024* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky GoMarcone, Cocetta, Esempio, Ndiaye; Boli, Casarini, Morrone, Parodi; Nocerino, Giannone, Ekuban. All. M. Conte.Perina; Zunno, Parodi, Camigliano, Vezzoni; Pazienza, Mazzocco, Da Riva; Orlando, Sarr, Millico. All. Zauri.

